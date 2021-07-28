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В Україні обмежать в'їзд через штам "Дельта". Які правила введуть

28 липня 2021 13:53

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Для українців, які отримали хоча б одне щеплення, обмежень буде значно менше

Правила перетину кордону посилять через коронавірусу

Правила перетину кордону посилять через коронавірусу / Фото: Сьогодні

В Україні посилять правила перетину кордону через новий штам коронавірусу "Дельта".

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Про це глава МОЗ заявив під час засідання уряду.

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Міністр зазначив, що спалах нового вірусу вже почався в Росії. Щоб не допустити поширення "Дельти" і в нашій країні, правила посилять.

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"Нові заходи набудуть чинності через сім днів після офіційної публікації (документу, – Ред.), щоб знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за межами нашої країни", – сказав він.

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Які правила введуть

  • щоб потрапити в Україну, іноземцям буде обов'язково пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс;
  • українці, які виїхали з країни до публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами;
  • українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу;
  • якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту;
  • найретельніше будуть перевіряти невакцинованих людей, які приїхали з Росії та Індії. Їм доведеться обов'язково провести 14 днів на самоізоляції.

Нагадаємо, що Нідерланди з 22 липня відкрили кордони для українців, слідуючи рекомендаціям Ради ЄС про зняття обмежень.

Крім того, Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії, а також відкрила пункти пропуску з Україною.

До слова, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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