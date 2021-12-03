В Україні посилили карантин у школах: нові правила

Поки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, навчальний заклад не може працювати в очному форматі

У школах України запроваджують карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих" зонах. Крім того, нові правила ввели і у навчальних закладах.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Як працюють навчальні заклади в умовах карантину

"Жовта" зона

Дозволяється працювати тим освітянам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19

Оскільки освітяни підлягають обов’язковим щеплення проти COVID-19, то щоб заклад працював потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників

Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком

Ті співробітники, які мають підтверджені протипокази до вакцинації, не підлягають відстороненню від роботи

"Червона" зона

Таким чином, заклади освіти, які перебувають у регіоні із червоним рівнем епіднебезпеки можуть працювати лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників двома дозами.

У випадку, якщо співробітник має лише одну дозу, то відстороненню від роботи він не підлягає. Допоки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, заклад освіти не може працювати в очному форматі.

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2992 особи;

летальних наслідків – 509;

одужали – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 477 649 осіб;

одужали – 3 018 620 осіб;

летальних наслідків – 87 566.

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