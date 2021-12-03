В Україні посилили карантин у школах: нові правила

В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих" зонах. Крім того, нові правила ввели і у навчальних закладах.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Як працюють навчальні заклади в умовах карантину
"Жовта" зона
- Дозволяється працювати тим освітянам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19
- Оскільки освітяни підлягають обов’язковим щеплення проти COVID-19, то щоб заклад працював потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників
- Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком
- Ті співробітники, які мають підтверджені протипокази до вакцинації, не підлягають відстороненню від роботи
"Червона" зона
- Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти проти COVID-19
- У кожному закладі освіти мають бути 100% вакцинованих співробітників двома дозами
- Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі
Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню. Для підтвердження вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказів
Таким чином, заклади освіти, які перебувають у регіоні із червоним рівнем епіднебезпеки можуть працювати лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників двома дозами.
У випадку, якщо співробітник має лише одну дозу, то відстороненню від роботи він не підлягає. Допоки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, заклад освіти не може працювати в очному форматі.
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2992 особи;
- летальних наслідків – 509;
- одужали – 22 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 477 649 осіб;
- одужали – 3 018 620 осіб;
- летальних наслідків – 87 566.