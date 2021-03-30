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В Україні посилили покарання за порушення пожежної безпеки: які штрафи

30 березня, 16:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер навіть за свідомо неправдивий виклик пожежників або швидкої світить покарання

Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалила два закони щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки і за перешкоджання у проведенні відповідних перевірок.

Відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок

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У пояснювальній записці до законопроєкту № 3931 зазначається, що тільки у 2019 році неможливо було здійснити відповідним органам контроль у сфері пожежної безпеки у 2020 випадках, зокрема і через недопущення до проведення перевірок.

Що пропонують у законопроєкті:

  • надати право поліцейським або контрольним органам складати протоколи про адміністративне правопорушення;
  • якщо порушники будуть заважати складати протокол, надати право поліцейським на адміністративний арешт.

Цей законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.

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Посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки

На сьогодні штрафи за порушення пожежної безпеки становлять від 8,55 грн до 119 грн, для посадових осіб – до 170 грн. У новому законопроєкті № 4157 пропонують встановити такі штрафи:

  • за порушення пожежної безпеки – 510-1700 грн;
  • за свідомо неправдивий виклик аварійної, поліції, швидкої допомоги – 3400-10 200 грн;
  • за невиконання приписів, розпоряджень та постанов контрольних органів – 1020-3400 грн.
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Також вводиться кримінальна відповідальність в разі, якщо порушення норм пожежної безпеки призвело до жертв під час пожежі або завдано великої шкоди майну.

Як повідомляли новини "Сьогодні", новації особливо актуальні після нещодавньої трагедії в Харкові, де під час пожежі в будинку для літніх людей загинули 16 осіб.

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Верховна Рада закони пожежна безпека

Джерело: Сьогодні

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