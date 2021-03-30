В Україні посилили покарання за порушення пожежної безпеки: які штрафи

Тепер навіть за свідомо неправдивий виклик пожежників або швидкої світить покарання

Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалила два закони щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки і за перешкоджання у проведенні відповідних перевірок.

Відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок

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У пояснювальній записці до законопроєкту № 3931 зазначається, що тільки у 2019 році неможливо було здійснити відповідним органам контроль у сфері пожежної безпеки у 2020 випадках, зокрема і через недопущення до проведення перевірок.

Що пропонують у законопроєкті:

надати право поліцейським або контрольним органам складати протоколи про адміністративне правопорушення;

якщо порушники будуть заважати складати протокол, надати право поліцейським на адміністративний арешт.

Цей законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.

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Посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки

На сьогодні штрафи за порушення пожежної безпеки становлять від 8,55 грн до 119 грн, для посадових осіб – до 170 грн. У новому законопроєкті № 4157 пропонують встановити такі штрафи:

за порушення пожежної безпеки – 510-1700 грн;

за свідомо неправдивий виклик аварійної, поліції, швидкої допомоги – 3400-10 200 грн;

за невиконання приписів, розпоряджень та постанов контрольних органів – 1020-3400 грн.

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Також вводиться кримінальна відповідальність в разі, якщо порушення норм пожежної безпеки призвело до жертв під час пожежі або завдано великої шкоди майну.

Як повідомляли новини "Сьогодні", новації особливо актуальні після нещодавньої трагедії в Харкові, де під час пожежі в будинку для літніх людей загинули 16 осіб.

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