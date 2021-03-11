У 2020 році в Україні 73 тисячі медиків втратили роботу. Це відбулося незважаючи на те, що майже весь рік країна боролася з COVID-19.

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Про це йдеться в опублікованій Державним центром зайнятості презентації.

Згідно з офіційними даними, тільки в січні 2021 року 6 тисяч медиків залишилися без роботи. А за графіком планових скорочень, який веде Державний центр зайнятості, 73 тис. медиків втратили роботу саме в розпал пандемії. Це відбувається незважаючи на брак спеціалістів в Україні.

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Експерти вважають, що масовий відтік співробітників пов'язаний з реформуванням галузі. Водночас, з початку 2021 року в Україні намітилася тенденція до розширення штату медперсоналу і з'явилося більше вакансій. Тільки в січні в цій сфері з'явилося 3000 нових працівників.

В тренді В Україні в розпал пандемії коронавірусу 73 тисячі медиків втратили роботу

"Говорячи про ринок медицини і фармації, можна відзначити певну активність порівняно з 2020 роком. Компанії адаптувалися до карантинних реалій і вже розуміють, як у цій ситуації працювати. Водночас поки тільки 15% компаній розширюють штат. Рекрутмент в інших компаніях більше пов'язаний з декретом співробітників чи переходом співробітників до інших компаній", – розповідала "Сьогодні" старший консультант з рекрутменту групи ANCOR Ukraine Жанна Селіщева.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в Україні зростає попит на спеців з продажу і скільки можна заробити на цьому.

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Крім того, через карантин і коронавірус під загрозою зникнення опинилися цілі галузі. Ми вже розбиралися, які професії переживуть коронакризу в Україні, а хто муситиме шукати нову роботу.

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