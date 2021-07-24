В Україні вакцинували понад 3 млн людей. За добу – новий рекорд

В Україні зростають темпи вакцинації – у кінці робочого тижня за добу зробили понад 150 тисяч щеплень

В Україні всі люди можуть вакцинуватися від ковіду. / Фото: Сьогодні

В Україні понад 3 млн людей отримали хоча б першу дозу щеплення проти коронавірусу. За минулу добу, 23 липня, встановили новий рекорд – вакцинували 152 675 людей. Раніше найбільший показник становив 139 441.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Зазначається, що одну дозу отримали 90 072 людей, повністю імунізовані 62 603 особи. Протягом доби працювали 802 мобільні бригади, 2692 пункти щеплення і 267 центрів вакцинації.

Вакцинація в Україні 24 липня. Джерело: МОЗ

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 3 010 140 українців, з них дві дози отримали 1 681 734 людей. Усього провели 4 691 872 щеплення.

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Нагадаємо, в Україні 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19 , коли зможуть отримати щеплення всі охочі. У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт.

Зазначимо, у МОЗ не відкидають, що в кінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень.

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