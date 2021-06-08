В Україні війна, а чоловік у Москві: що відомо про дівчину, яка назвала військових тварюками

Через скандальне висловлювання колишня медсестра потрапила до чорного списку Миротворця і опинилася в одній компанії з бойовиками

Мешканка Чугуєва (Харківської області) Яна Ковальова, що відзначилася скандальною заявою про українських військових, вже потрапила до чорного списку "Миротворця". Також стало відомо, що поки Росія воює з Україною, її чоловік побував у Москві.

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На одній з її сторінок в соцмережі вказано, що дівчина живе і працює у Чугуєві.

Яна Ковальова. Фото: соцмережі

Яна Ковальова. Фото: соцмережі

Раніше вона вчилася у Куп'янському медичному коледжі ім. Марії Шкарлетової, після чого навіть була медсестрою у Чугуївській центральній районній лікарні. Зараз вона б'юті-майстер з нарощування вій.

Яна Ковальова. Фото: соцмережі

Як з'ясував Telegram-канал Катарсис, її чоловік Олександр Ковальов у листопаді 2014 року, в розпал війни в Донбасі, їздив до Москви і опублікував фото на тлі Кремля. Ось тільки сторінку в Instagram поспішно закрив через скандал.

Чоловік Яни Олександр Ковальов. Фото: соцмережі

Також сьогодні Яна під батьківським прізвищем Чемшит потрапила в базу Миротворця до однієї компанії з бойовиками за демонстративну неповагу до Збройних сил України, антиукраїнську пропаганду і заперечення російської агресії.

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"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України", – йдеться на сайті.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше дочка судді Печерського суду Христини Константинової Анастасія потрапила в скандал через Басту, назвавши українців дикунами.