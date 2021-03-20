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В Україні відновлять санавіацію: Аваков розповів подробиці

20 березня, 01:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Одне із основних завдань такої системи – медична допомога

Вже у квітні на постійне чергування у Львівському регіоні заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, до осені такі пункти запрацюють по всій країні.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, до осені такі пункти запрацюють по всій країні. Окрім льотного складу, на пунктах постійно чергуватимуть медики.

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Вже з 1 квітня у Львівському регіоні на постійне чергування заступає авіація МВС, а з 1 травня – і в Київському регіоні. Далі приєднаються Черкаси та схід країни.

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Одне із основних завдань такої системи – медична допомога, щоб можна було доправити хворого, команду лікарів, чи орган для трансплантації. Система авіації МВС займатиметься не лише питаннями медицини, але буде залучатися і під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що введення фото- і відеофіксації на дорогах України привело до зменшення смертності внаслідок ДТП, і це має стати трендом.

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МВС авіація медики Арсен Аваков
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