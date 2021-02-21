В Україні всім охочим безплатно зроблять щеплення від COVID-19 – Ляшко

Щеплення від коронавірусної хвороби за державні кошти зроблять всім охочим українцям.

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Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, вакцинуються", – сказав він.

Водночас в Україні розробили "дорожню карту" вакцинації. Вона надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур.

Зазначимо, що дітей не вакцинуватимуть, оскільки жодна з вакцин не проходила клінічних випробувань на неповнолітніх.

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Щодо продажу вакцин від ковіду – за прогнозами Ляшка, вони можуть з'явитись не раніше ніж у другому півріччі 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов показав, якІндія відправляє в Україну вакцину від COVID-19 AstraZeneca в кількості 500 тисяч доз. Про це він повідомив у Facebook.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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