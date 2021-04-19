В Україні введуть локдаун на Великдень? Степанов відповів

В країні стабілізується ситуація з COVID-19, але після травневих свят очікують черговий ріст нових випадків коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив що наразі МОЗ не планує вводити спеціальний режим на Великодні свята.

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Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені, і вони так само повинні витримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів ковід-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я кажу про те, що якщо регіон перебуватиме, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в червоному рівні", – сказав він.

Міністр зазначив, що зараз в країні спостерігається позитивна динаміка, проте наразі МОЗ не планує знімати обмеження .

"Ми росли, як прогнозував МОЗ, до середини квітня, потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість хворих, як показує статистика, пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тис. за минулий тиждень. Це обнадіює", - сказав він.

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В той же час Степанов сказав, що після Пасхи та травневих свят очікується нове зростання захворюваності. Наразі неможливо спрогнозувати як це вплине на статистику.

"У будь-якому випадку ми чекаємо ще після Великодня, через 3-4 тижні, зростання кількості хворих. Я зараз не можу сказати, до якої міри буде це зростання. Треба буде подивитися, як пройдуть свята, там не просто Великдень, а низка свят, з 1 травня по 10 травня, це супроводжується мобільністю населення. З точки зору епідеміології це додасть захворюваності", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Львові введуть додаткові обмеження на Великдень. Жителі і гості міста святкуватимуть в умовах посиленого карантину.

Мер Києва Віталій Кличко теж "погрожував" на Великдень ввести нові правила карантину.

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