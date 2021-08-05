В Україні введуть новий локдаун? У МОЗ відповіли

Влада не планують через штам коронавірусу "Дельта" новий локдаун / Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні продовжать загальнонаціональний карантин, про новий локдаун, через штам коронавірусу "Дельта", влада поки що не говорить.

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Про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

"Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун... А карантин буде продовжено, адже до нього прив'язано чимало процесів, які відбуваються в державі", – заявив він.

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Тим часом, за словами Кузіна, в Україні зафіксували вже 147 офіційно підтверджених випадків коронавірусу штаму "Дельта". Найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають Волинська, Одеська, Тернопільська область, Чернівці та Київ.

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Нагадаємо, що в Україні з 2 серпня змінили правила перетину українського кордону для іноземців . Їм потрібно мати страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою буде і самоізоляція.

В Україні вже зафіксовано першу смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта". У Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта" -штамом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні.

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