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В Україні ввели електронну прописку, але отримати її зможуть не всі

1 квітня, 12:13

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Експеримент поступово розширюватиметься

В Україні з 1 квітня стартував експеримент з електронної прописки. Вся інформація про реєстрацію місця проживання або про зняття з реєстрації фізосіб тепер повинна передаватися Державній міграційній службі та до Єдиного державного демографічного реєстру тільки в електронному вигляді.

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Зважаючи на це, відпадає необхідність в паперових заявах. Передбачається, що заяву про зміну місця реєстрації потрібно буде подавати в електронному вигляді, в тому числі це можна буде зробити через портал "Дія", повідомляє сайт "Сьогодні".

Експеримент з електронної прописки буде розширюватися поетапно:

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  • На перших порах дистанційно оформити реєстрацію або перереєстрацію зможуть власники ID-паспортів – за умови, що заявник прописується у те житло, яким володіє сам. Можна буде прописатися і за іншою адресою, якщо власник житла дасть свою згоду – теж в електронному вигляді.
  • Електронна прописка пошириться на дітей з 14 до 18 років. Зараз, нагадаємо, дистанційно прописати до батьків можна тільки дітей до 14 років.
  • Спочатку електронна прописка запрацює в Києві та деяких обласних центрах. Наприклад, високі шанси мають Одеса, Харків, Дніпро.

Коротко про те, що ще змінилося з 1 квітня, – в нашому відео:

Відео: Сьогодні

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регістрація прописка реєстр місце проживання Демографический реестр Дія

Джерело: Сьогодні

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