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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні запровадили нові правила вступу до вузів: що змінилося

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
30 листопада, 12:39
В закладинки
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Умови прийому на навчання до вузів у 2022 році найближчим часом набудуть чинності
Основний етап вступної кампанії буде у липні / Колаж "Сьогодні"
Основний етап вступної кампанії буде у липні / Колаж "Сьогодні"

Міністерство освіти та науки оновило умови вступу до вузів для абітурієнтів у 2022 році. Основний етап вступної кампанії відбудеться у липні наступного року.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

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Що зміниться при прийомі для вступників наступного року:

  • додатковий набір за контрактом бакалаврів на денну форму навчання;
  • удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;
  • скорочення переліку паперових копій документів, які мають подавати вступники (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
  • розширення сфери застосування єдиного професійного вступного випробування до магістратури з використанням технологій ЗНО. У 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей: 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право, 28 "Публічне управління та адміністрування"; 29 "Міжнародні відносини";
  • зміна переліку обов'язкових предметів деяких спеціальностей. Посилиться роль математики під час вступу. Також відбулися зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності. Другим предметом вступники зможуть вибрати математику чи хімію, а третім – фізику чи біологію;
  • для вступників за спеціальністю галузі знань 22 "Охорона здоров'я" замість професійного випробування використовуватимуться результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

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