В Україні ввели новий адаптивний карантин: що буде заборонено

З наступного тижня на території України буде введений адаптивний карантин, який триватиме до 30 квітня.

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Про всі обмеження і правила – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Розподіл на зони

Тепер країну ділитимуть на зони залежно від епідеміологічної ситуації – "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона".

Обмеження "червоної зони" введуть в разі, якщо хоча б два з п'яти показників перевищать норму, тим самим виникне "загроза колапсу медичної системи". Зокрема, йдеться про такі критерії:

завантаженість ліжок з киснем в області перевищує 65%;

кількість госпіталізованих в області становить 60 осіб на 100 тисяч населення за останні 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій щонайменше вдвічі за останні 7 днів;

кількість тестувань в області (експрес- та ПЛР-тестування) за останні 7 днів становить не менше трьохсот на 100 тисяч населення;

кількість позитивних результатів в області становить понад 20% за останні 7 днів.

До "помаранчевої зони" потраплять області, в яких норму перевищить тільки один з вищевказаних показників.

Що буде заборонено?

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"Зелена зона"

скасування всіх обмежень, крім носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції.

"Жовта зона"

проведення масових заходів за участю понад одна особа на один кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування менш, ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідування школ і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідування спортзалів, якщо на кожного клієнта виділено менше 20 кв. м площі.

"Помаранчева зона" не вноситиме додаткових обмежень, а тільки покликана попередити про епіднебезпеку.

"Червона зона"

заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставкою;

нічні клуби закриті;

в ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;

закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;

масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;

непродовольчі ринки також закриваються;

забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків).

Детальніше про послаблення нового адаптивного карантину – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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