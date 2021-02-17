В Україні ввели новий адаптивний карантин: що буде заборонено

З наступного тижня на території України буде введений адаптивний карантин, який триватиме до 30 квітня.
Про всі обмеження і правила – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Розподіл на зони
Тепер країну ділитимуть на зони залежно від епідеміологічної ситуації – "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона".
Обмеження "червоної зони" введуть в разі, якщо хоча б два з п'яти показників перевищать норму, тим самим виникне "загроза колапсу медичної системи". Зокрема, йдеться про такі критерії:
- завантаженість ліжок з киснем в області перевищує 65%;
- кількість госпіталізованих в області становить 60 осіб на 100 тисяч населення за останні 7 днів;
- зростання кількості госпіталізацій щонайменше вдвічі за останні 7 днів;
- кількість тестувань в області (експрес- та ПЛР-тестування) за останні 7 днів становить не менше трьохсот на 100 тисяч населення;
- кількість позитивних результатів в області становить понад 20% за останні 7 днів.
До "помаранчевої зони" потраплять області, в яких норму перевищить тільки один з вищевказаних показників.
Що буде заборонено?
"Зелена зона"
- скасування всіх обмежень, крім носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції.
"Жовта зона"
- проведення масових заходів за участю понад одна особа на один кв. м;
- робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;
- здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
- проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
- розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування менш, ніж два метри між столиками;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
- відвідування школ і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
- проведення планових операцій;
- відвідування спортзалів, якщо на кожного клієнта виділено менше 20 кв. м площі.
"Помаранчева зона" не вноситиме додаткових обмежень, а тільки покликана попередити про епіднебезпеку.
"Червона зона"
- заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставкою;
- нічні клуби закриті;
- в ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;
- закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;
- масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;
- непродовольчі ринки також закриваються;
- забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків).
Детальніше про послаблення нового адаптивного карантину – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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