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В Україні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 2 млн

23 квітня, 08:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні знову зросла кількість випадків ковіду – за добу від коронавірусу померли 434 людини – подробиці

В Україні за останню добу, 22 квітня, підтвердили 14 277 нових випадків коронавірусу. Це на 1958 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Усього хворобу підтвердили у 2 004 630 українців.

За минулу добу від коронавірусу померли 434 людини. За весь час епідемії ковід забрав життя 41 700 українців, а вилікувати вдалося 1 552 267 інфікованих. З них 18 964 одужали за останню добу.

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Нагадаємо, нещодавно медики застерегли від лікування COVID-19 антибіотиками. Препарат погіршує перебіг COVID-19 і уповільнює одужання. З такою проблемою стикається кожен четвертий пацієнт, якого відправляють у стаціонар.

Зазначимо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно, у цей день віряни відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності на COVID-19 влада може посилити карантинні обмеження.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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