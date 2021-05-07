Коронавірус в Україні. Одужалих за добу більше, ніж хворих

Голова МОЗ озвучив нові дані щодо коронавірусу в країні – вилікувалося вдвічі більше пацієнтів, ніж захворіло

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за минулу добу, 6 травня, виявили 8404 нових хворих на COVID-19. Це на 2366 випадків більше, ніж добою раніше.

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Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна".

Від коронавірусу померли 379 осіб за добу, водночас вилікувалися від хвороби 19 453. До лікарень госпіталізували 3080 хворих, а виписали 5172 особи.

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Нагадаємо, заслужений лікар України Ольга Богомолець напророкувала Україні восени ще небезпечніший штам COVID-21. Проти нової "корони" може не врятувати і колективний імунітет. Лікар розповіла, що потрібно робити.

Крім того, Україна може опинитися на першому місці за смертями від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися наприкінці травня.

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