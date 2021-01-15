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В Україні виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

15 січня, 08:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 166 осіб

В Україні за останню добу виявили 8199 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 146 963 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 166 українців (всього – 20 542). Вилікувати вдалося 847 391 інфікованого (10 328 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що половині українців вакцина від COVID-19 не призначена. МОЗ затвердило категорії населення, яких провакцинують безкоштовно. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати вакцину самостійно.

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Також нагадаємо, 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

Крім того, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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