В Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 152 особи

В Україні за останню добу виявили 5850 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 317 694 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 152 українці (всього – 25 461). Вилікувати вдалося 1 155 422 інфікованих (3645 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що Україна повертається до адаптивного карантину. Найгірша епідемічна ситуація – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тому в цих регіонах будуть введені найсуворіші обмеження.

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Також нагадаємо, в Україні зареєстрували другу вакцину від COVID-19. В межах програми COVAX Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз препарату в першому або другому кварталі 2021 року.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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