Коронавірус в Україні. Приріст нових випадків за добу знову збільшується

Ситуація з коронавірусом трохи поліпшується, за останню добу видужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

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В Україні за останню добу виявили 4538 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2330 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна".

Всього інфекцію підтвердили у 2 129 073 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 356 українців (всього – 46 987). Вилікувати вдалося 1 797 136 інфікованих (19 766 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії. За його словами, піковий період поширення COVID-19 припав на березень – "вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста".

Також нагадаємо, в Україні практично зупинилася вакцинація від коронавірусу.

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