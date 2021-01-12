В Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 184 особи

В Україні за останню добу виявили 5116 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 124 430 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 184 українця (всього – 20 019). Вилікувати вдалося 812 368 інфікованих (15 951 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що в Україні зростає кількість важких випадків і рецидивів COVID-19. Інфекціоніст розповіла, що тенденція до зростання важких випадків серед хворих на COVID-19 намітилася ще з вересня, загалом у віковій групі 40-65 років.

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Також нагадаємо, постачальник підписав договір на поставку COVID-вакцин в Україну. Так, наразі "Лекхім" є офіційним і єдиним постачальником вакцини Sinovac Biotech в Україні. Отримати препарат планують у березні.

Крім того, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 90 млн. Кількість жертв COVID-19 наближається до двох мільйонів осіб.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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