В Україні виявили понад три тисячі нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 3143 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 276 618 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 150 українців (всього – 24 542). Вилікувати вдалося 1 122 968 інфікованих (6189 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що ВООЗ хоче вакцинувати від коронавірусу навіть тих, хто перехворів. За слабкого перебігу COVID-19 природного імунітету може виявитися недостатньо. При цьому вакцинуватися від COVID-19 радять тільки дорослим людям, тому що на дітях дослідження не проводилися.

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Також нагадаємо, для вакцинації українців сформовано майже 600 мобільних груп. На першому етапі вакцинуватимуть медиків, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19, працівників лабораторій та екстреної медичної допомоги.

Крім того, президент Володимир Зеленський в ОАЕ запропонував спільне виробництво вакцини.

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