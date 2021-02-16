Русский
$ 27,97
33,93
  1. Новини України

В Україні виявили понад три тисячі нових випадків COVID-19

16 лютого, 08:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 150 осіб

В Україні за останню добу виявили 3143 нових випадки інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 276 618 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 150 українців (всього – 24 542). Вилікувати вдалося 1 122 968 інфікованих (6189 – за останню добу).

В тренді
Застряглі в Танзанії українці повертаються: допомогла Туреччина

Раніше ми повідомляли, що ВООЗ хоче вакцинувати від коронавірусу навіть тих, хто перехворів. За слабкого перебігу COVID-19 природного імунітету може виявитися недостатньо. При цьому вакцинуватися від COVID-19 радять тільки дорослим людям, тому що на дітях дослідження не проводилися.

Реклама

Також нагадаємо, для вакцинації українців сформовано майже 600 мобільних груп. На першому етапі вакцинуватимуть медиків, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19, працівників лабораторій та екстреної медичної допомоги.

Крім того, президент Володимир Зеленський в ОАЕ запропонував спільне виробництво вакцини.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Підсумки місії МВФ вдарили по гривні. Чого чекати від курсу долара?
Підсумки місії МВФ вдарили по гривні. Чого чекати від курсу долара?Фінанси
Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями
Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіямиЕкономіка
"Готуємо документи": Данілов підняв завісу над закритим засіданням РНБОВлада
Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людини
Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людиниЕкономіка
В Україну прийдуть тріскучі морози: прогноз погоди на початок тижня (карти)
В Україну прийдуть тріскучі морози: прогноз погоди на початок тижня (карти)Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти