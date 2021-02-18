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В Україні виявили понад шість тисяч нових випадків COVID-19

18 лютого, 08:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 163 особи

В Україні за останню добу виявили 6237 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 287 141 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 163 українці (всього – 24 852). Вилікувати вдалося 1 134 120 інфікованих (5225 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні ввели новий адаптивний карантин. Тепер країну будуть ділити на зони в залежності від епідеміологічної ситуації – "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона". Вони будуть діяти до 30 квітня.

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Також нагадаємо, за минулий тиждень виявили 26 294 нових випадки зараження коронавірусом, померли 733 українці, одужали 41 255 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 8 лютого і по 14-те в Україні на лікарняний режим лікування взяли 11 521 особу. Читайте докладніше про підсумки епідемії за тиждень.

Крім того, в Україні запустили сайт про вакцинацію від COVID-19. Мобільної версії сайту поки немає.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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