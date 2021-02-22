В Україні виявили понад три тисячі нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 53 особи

В Україні за останню добу виявили 3206 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 307 662 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 53 українці (всього – 25 156). Вилікувати вдалося 1 147 426 інфікованих (1353 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що за словами медиків, ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області критична – у лікарні вперше надходять важкі киснезалежні діти з коронавірусом.

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Також нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні всім бажаючим безкоштовно зроблять щеплення від COVID-19. Водночас в Україні розробили дорожню карту вакцинації. Вона надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур.

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