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В Україні виявили понад вісім тисяч нових випадків COVID-19

27 лютого, 08:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померла 151 особа

В Україні за останню добу виявили 8172 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 342 016 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 151 українець (всього – 25 893). Вилікувати вдалося 1 168 321 інфікованого (4766 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що Україна повертається до адаптивного карантину. Найгірша епідемічна ситуація – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тому в цих регіонах будуть введені найсуворіші обмеження.

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Також нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація. Першими щеплення від небезпечної хвороби отримали лікарі Черкаської обласної лікарні, потім до процесу підключилися й інші обласні центри.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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