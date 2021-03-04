В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусної хвороби померли 194 особи

В Україні за останню добу виявили 10 057 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 374 762 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 194 українці (всього – 26 591). Вилікувати вдалося 1 186 873 інфікованих (4837 – за останню добу).

В тренді На Банковій хочуть перевірити на справедливість гучні вироки ветеранам АТО

Раніше ми повідомляли, що для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати можливі "залишки" препаратів для щеплення громадських діячів.

Реклама

Також нагадаємо, глава МОЗ обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа. При цьому зараз планується вийти на рівень у 10 тис. щеплень на день.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама