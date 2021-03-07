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В Україні виявили понад 7 тисяч нових випадків COVID-19

7 березня, 08:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 103 особи

В Україні за останню добу виявили 7167 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 401 228 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 103 українці (всього – 27 022). Вилікувати вдалося 1 196 520 інфікованих (2147 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати можливі "залишки" препаратів для щеплення громадських діячів.

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Також нагадаємо, голова МОЗ обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа. При цьому нині планується вийти на рівень у 10 тис. щеплень на день.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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