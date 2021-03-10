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В Україні виявили понад шість тисяч нових випадків COVID-19

10 березня, 08:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 219 осіб

В Україні за останню добу виявили 6377 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 416 438 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 219 українців (всього – 27 423). Вилікувати вдалося 1 204 916 інфікованих (5687 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня повинні були вийти на 10 тисяч щеплень на добу, але поки в середньому близько 3 тис.

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Також нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з COVID-19. За його словам, всі лікарні переповнені.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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