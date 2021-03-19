В Україні виявили майже 16 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 15 850 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляється на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 1 519 926 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 262 українці (всього – 29 515). Вилікувати вдалося 1 248 782 інфікованих (4592 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що в Україні проведуть масове тестування на коронавірус. Це дозволить епідеміологам підрахувати, скільки людей вже зіткнулися з вірусом.

Також нагадаємо, в Україні понад тисяча осіб повторно захворіла на COVID-19. Водночас поки невідомо, це один і той же штам вірусу чи нові. Зазначається, що немає гарантій того, що особа, яка перехворіла, не заразиться повторно.

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