Коронавірус. Україна побила рекорд з кількості смертей і нових випадків за добу

В Україні за останню добу виявили 19 893 нових випадки інфікування коронавірусом. Також в країні зафіксували найбільший добовий приріст померлих з початку епідемії.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна".

За минулу добу від COVID-19 померли 433 українці (всього – 33 679). Вилікувати за добу вдалося 10 287 інфікованих.

Раніше ми повідомляли, що Україна стала третьою за смертністю від COVID серед країн Європи. Експерти Київської школи економіки прогнозують, що зараз від коронавірусу помре більше українців, ніж за весь 2020 рік

Також нагадаємо, інфекціоніст назвав улюблену "їжу" коронавірусу в організмі людини. Найрясніше і найбільше коронавірусу на поверхні дихальних шляхів.

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