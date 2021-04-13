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В Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19

13 квітня, 08:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 457 осіб

В Україні за останню добу виявили 11 680 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 1 872 785 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 457 українців (всього – 37 758). Вилікувати вдалося 1 430 234 інфікованих (14 019 – за останню добу).

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Нагадаємо, в Київській області місцева влада ухвалила рішення через важку ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
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