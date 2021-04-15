В Україні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 433 особи

В Україні за останню добу виявили 16 427 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 903 765 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 433 українці (всього – 38 658). Вилікувати вдалося 1 453 766 інфікованих (11 148 – за останню добу).

Реклама

Нагадаємо, в Україні реанімації переповнені в 113 містах. Місця для хворих на COVID-19 закінчуються. Вже у сотні лікарень забиті реанімації, а додавати ліжка більше не можна – Україна досягла межі.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама