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В Україні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19

15 квітня, 08:16

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 433 особи

В Україні за останню добу виявили 16 427 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 903 765 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 433 українці (всього – 38 658). Вилікувати вдалося 1 453 766 інфікованих (11 148 – за останню добу).

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Нагадаємо, в Україні реанімації переповнені в 113 містах. Місця для хворих на COVID-19 закінчуються. Вже у сотні лікарень забиті реанімації, а додавати ліжка більше не можна – Україна досягла межі.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
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