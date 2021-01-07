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В Україні виявили майже дев'ять тисяч нових випадків COVID-19

7 січня, 08:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 148 осіб

В Україні за останню добу виявили 8997 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 099 493 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 148 українців (всього – 19 505). Вилікувати вдалося 773 214 інфікованих (11 316 – за останню добу).

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Раніше сайт "Сьогодні" нагадав українцям, які нас чекають обмеження і заборони з 8 січня, і що все ж працюватиме.

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Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що в Україні можуть скасувати локдаун. Він пояснив це тим, що систему охорони здоров'я необхідно розвантажити від коронавірусу перед початком сезону грипу.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезення до нашої країни контрабандою вакцини від коронавірусу. За його словами, у держави є чіткий план вакцинації, а за контрабанду і контрафакт має бути покарання.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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