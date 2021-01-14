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В Україні виявили майже вісім тисяч нових випадків COVID-19

14 січня, 08:05

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли понад 160 осіб

В Україні за останню добу виявили 7925 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 138 764 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 162 українці (всього – 20 376). Вилікувати вдалося 837 063 інфікованих (10 192 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для нового жорсткого локдауну. Він додав, що уряд планує ввести адаптивний карантин, який буде застосовуватися залежно від епідеміологічної ситуації у кожному окремому регіоні.

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Також нагадаємо, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

Крім того, в країні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який набув чинності ще з 21 листопада.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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