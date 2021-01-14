В Україні виявили майже вісім тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 7925 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 138 764 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 162 українці (всього – 20 376). Вилікувати вдалося 837 063 інфікованих (10 192 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для нового жорсткого локдауну. Він додав, що уряд планує ввести адаптивний карантин, який буде застосовуватися залежно від епідеміологічної ситуації у кожному окремому регіоні.

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Також нагадаємо, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

Крім того, в країні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який набув чинності ще з 21 листопада.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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