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В Україні виявили майже вісім тисяч нових випадків COVID-19

22 березня, 08:04

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 157 осіб

В Україні за останню добу виявили 7893 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 1 554 256 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 157 українців (всього – 30 098). Вилікувати вдалося інфікованих (2993 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні проведуть масове тестування на коронавірус. Це дозволить епідеміологам підрахувати, скільки людей вже зіткнулися з вірусом.

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Також нагадаємо, в Україні понад тисяча осіб повторно захворіла на COVID-19. Водночас поки невідомо, це один і той же штам вірусу чи нові. Зазначається, що немає гарантій того, що особа, яка перехворіла, не заразиться повторно.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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