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В Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

21 січня, 08:09

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померла 241 особа

В Україні за останню добу виявили 5583 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 177 621 особи. За минулу добу від COVID-19 помер 241 українець (всього – 21 499). Вилікувати вдалося 914 730 інфікованих (13 981 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що половині українців вакцина від COVID-19 не передбачена. МОЗ затвердив категорії населення, яких провакцинують безкоштовно. Решта муситиме або не вакцинуватися, або шукати вакцину самостійно.

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Також нагадаємо, 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити й після 24 січня. За його словами, це підтримує і він, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

Крім того, стало відомо, скільки коштує Україні один хворий на COVID-19. Найбільше коштів витратили на лікування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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