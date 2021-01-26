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В Україні виявили майже три тисячі нових випадків COVID-19

26 січня, 08:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 133 особи

В Україні за останню добу виявили 2779 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 197 107 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 133 українця (всього – 22 057). Вилікувати вдалося 965 835 інфікованих (12 538 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ Максим Степанов обіцяє, що українців будуть прищеплювати від COVID-19 тільки безпечними і ефективними вакцинами, наприклад Pfizer і Sinovac.

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Також нагадаємо, за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте більш детальніше про ситуацію з епідемією за тиждень.

А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як будемо жити з 25 січня.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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