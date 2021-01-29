За весь час епідемії від COVID-19 одужали понад мільйон українців

В Україні за останню добу виявили 5181 новий випадок інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього інфекцію підтвердили у 1 211 593 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 128 українців (всього – 22 479). Вилікувати вдалося 1 003 341 інфікованого (11 310 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що ЮНІСЕФ доставив українським школам набори для попередження поширення COVID-19. Навчально-інформаційні матеріали допоможуть дітям вивчати заходи безпеки під час пандемії.
Також нагадаємо, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати до приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.
Крім того, в країні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який набув чинності ще з 21 листопада.
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