В Україні виявили майже п'ять тисяч нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 158 осіб

В Україні за останню добу виявили 4923 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 237 169 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 158 українців (всього – 22 707). Вилікувати вдалося 1 063 591 інфікованого (8185 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні щомісяця робитимуть по 5 млн щеплень від COVID-19. Таку кількість щеплень можуть робити без залучення кабінетів для рутинної ревакцинації, вважає Ляшко

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Також нагадаємо, за минулий тиждень виявлено 27 643 нових випадки зараження коронавірусом, померли 846 українців, одужали 71 270 осіб. Зауважимо, кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилась на 10 284, а кількість госпіталізованих, навпаки, зросла – на 442. Читайте детальніше про ситуацію з коронавірусом за минулий тиждень.

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