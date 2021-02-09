В Україні виявили понад дві тисячі нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 127 осіб

В Україні за останню добу виявили 2656 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 249 646 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 127 українців (всього – 23 771). Вилікувати вдалося 1 084 608 інфікованих (8865 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв безкоштовний доступ до вакцини від COVID для всіх українців до кінця року. Він підкреслив, що йдеться про забезпечення доступу до вакцини, а не про обов'язкове щеплення, оскільки вакцинація добровільна.

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Також нагадаємо, в Україні планують вакцинувати препаратом AstraZeneca всі категорії населення, але в разі отримання підтверджень можуть переглянути використання цієї вакцини для людей похилого віку.

Крім того, вчені ВООЗ, які продовжують вивчати джерела виникнення коронавірусу, заявили про нові докази походження COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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