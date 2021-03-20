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В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19

20 березня, 08:21

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 260 осіб

В Україні за останню добу виявили 15 292 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 535 218 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 260 українців (всього – 29 775). Вилікувати вдалося 1 253 972 інфікованих (5190 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні проведуть масове тестування на коронавірус. Це дозволить епідеміологам підрахувати, скільки людей вже зіткнулися з вірусом.

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Також нагадаємо, в Україні понад тисяча осіб повторно захворіла на COVID-19. Водночас поки невідомо, це один і той же штам вірусу чи нові. Зазначається, що немає гарантій того, що особа, яка перехворіла, не заразиться повторно.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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