В Україні "вжарить" до +30, але все зіпсують грози: прогноз погоди до кінця тижня

Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних, де чекати дощів і кому пощастить з літнім теплом

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В Україні до кінця тижня буде дуже тепла погода, але майже у всіх областях будуть лити грозові дощі. Особливо спекотно стане на Донбасі – там близько 30 градусів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 14 травня, дощі в центральних, західних, північних областях і частково на півдні. Температура повітря 17-22 градусів, на сході до +27. У Києві дощ та 19-21 тепла.

У суботу, 15 травня, на заході 19-21 тепла, в центральних, південних і північних областях потеплішає до 24-26, а на сході до +28. Дощі пройдуть на заході, півночі, у Вінницькій і Житомирській областях. У столиці теж дощ і до +23.

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У неділю, 16 травня, грозові дощі накриють південь і захід країни. Температура повітря 20-25 градусів, на Донбасі до +28. У Києві без опадів і 25 градусів тепла.