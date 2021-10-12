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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні за порушеннями карантину будуть стежити камери: де і коли

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
12 жовтня, 14:54
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Камери поки планують запустити в роботу не раніше 1 листопада 2021 року
Камери поки встановлять у двох великих містах країни / Колаж "Сьогодні"
Камери поки встановлять у двох великих містах країни / Колаж "Сьогодні"

В Україні в листопаді в двох містах запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням масочного режиму і соціальної дистанції. З'являться такі камери в Києві і Харкові або Дніпрі.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузин, пише ТСН.

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Пілотний проєкт

Кузин пояснив, що мова йде про проведення пілотного дослідження, яке було ініційовано ВООЗ і підтримано Міністерством охорони здоров'я. За словами головного санітарного лікаря, завдяки відеокамерам буде оцінка дотримання протиепідеміологічних норм.

"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять уздовж камери або зони її дії, і скільки з них в масках, скільки дотримуються дистанції. Пілот планується зробити в двох великих містах – Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот запустять не раніше ніж 1 листопада цього року. Перші результати вже зможемо отримати через два тижні ", – сказав Ігор Кузин.

Покарання для порушників

Головний санлікар наголосив, що при використанні такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних або конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

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"М'яко кажучи, це пілот з відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог. Але в водночас для людей, які порушують протиепідемічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі України та передбачено покарання, зокрема, за відсутність масок в закритому приміщенні" , – додав Ігор Кузин.

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в жовту зону епідемічної небезпеки . У країні діють нові обмеження :

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 людина за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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