В Україні за перевищення швидкості можуть позбавляти прав: подробиці

Наразі за перевищення дозволеної швидкості на 20 км/год можна заплатити штраф 340 гривень

У населених пунктах діє обмеження 50 км/год / Колаж "Сьогодні"

В Україні за порушення швидкісного режимуу населених пунктах водіїв хочуть позбавляти "прав". Відповідний законопроєкт уже зареєстрували.

Про це повідомляє сайт Верховної ради.

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Деталі

Зареєстрували законопроєкт 22 жовтня. Він називається "Проект Закону про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (про посилення відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах)".

Покарання за перевищення швидкості у населених пунктах

За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 50 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом строк від 3 до 6 місяців;

За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 70 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом строк від 6 місяців до одного року.

Які покарання зараз

У населених пунктах діє обмеження 50 км/год. Наразі при перевищенні дозволеної швидкості на 20 км/год штраф становить 340 гривень, а на 50 км/год – 1700 грн.

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