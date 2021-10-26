Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні за перевищення швидкості можуть позбавляти прав: подробиці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 жовтня, 13:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі за перевищення дозволеної швидкості на 20 км/год можна заплатити штраф 340 гривень
У населених пунктах діє обмеження 50 км/год / Колаж "Сьогодні"
У населених пунктах діє обмеження 50 км/год / Колаж "Сьогодні"

В Україні за порушення швидкісного режимуу населених пунктах водіїв хочуть позбавляти "прав". Відповідний законопроєкт уже зареєстрували.

Про це повідомляє сайт Верховної ради.

Реклама

Деталі

Зареєстрували законопроєкт 22 жовтня. Він називається "Проект Закону про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (про посилення відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах)".

Покарання за перевищення швидкості у населених пунктах

  • За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 50 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом строк від 3 до 6 місяців;
  • За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 70 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом строк від 6 місяців до одного року.

Які покарання зараз

У населених пунктах діє обмеження 50 км/год. Наразі при перевищенні дозволеної швидкості на 20 км/год штраф становить 340 гривень, а на 50 км/год – 1700 грн.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

142 886

захворіло за тиждень в Україні

+46%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти