В Україні за добу виявили понад 15 тис. нових COVID-випадків

За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 400 340 осіб

Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовані – 3208 осіб;

летальних наслідків – 608;

одужали – 24 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3400340 осіб;

одужала – 2 877 021 особа;

летальних наслідків – 84 149.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1438 випадків;

Вінницька область – 860 випадків;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1022 випадки;

Донецька область – 970 випадків;

Житомирська область – 446 випадків;

Закарпатська область – 498 випадків;

Запорізька область – 1075 випадків;

Івано-Франківська область – 313 випадків;

Київська область – 714 випадків;

Кіровоградська область – 182 випадки;

Луганська область – 182 випадки;

Львівська область – 850 випадків;

Миколаївська область – 475 випадків;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 953 випадки;

Рівненська область – 611 випадків;

Сумська область – 688 випадків;

Тернопільська область – 363 випадки;

Харківська область – 590 випадків;

Херсонська область – 289 випадків;

Хмельницька область – 681 випадок;

Черкаська область – 548 випадків;

Чернівецька область – 261 випадок;

Чернігівська область – 506 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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