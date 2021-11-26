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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні за добу виявили понад 15 тис. нових COVID-випадків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 листопада, 08:17
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За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 400 340 осіб
Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"
Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 3208 осіб;
  • летальних наслідків – 608;
  • одужали – 24 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3400340 осіб;
  • одужала – 2 877 021 особа;
  • летальних наслідків – 84 149.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1438 випадків;
Вінницька область – 860 випадків;
Волинська область – 589 випадків;
Дніпропетровська область – 1022 випадки;
Донецька область – 970 випадків;
Житомирська область – 446 випадків;
Закарпатська область – 498 випадків;
Запорізька область – 1075 випадків;
Івано-Франківська область – 313 випадків;
Київська область – 714 випадків;
Кіровоградська область – 182 випадки;
Луганська область – 182 випадки;
Львівська область – 850 випадків;
Миколаївська область – 475 випадків;
Одеська область – 832 випадки;
Полтавська область – 953 випадки;
Рівненська область – 611 випадків;
Сумська область – 688 випадків;
Тернопільська область – 363 випадки;
Харківська область – 590 випадків;
Херсонська область – 289 випадків;
Хмельницька область – 681 випадок;
Черкаська область – 548 випадків;
Чернівецька область – 261 випадок;
Чернігівська область – 506 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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