Новий спалах? В Україні знову зростає кількість COVID-хворих

В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби , це на 3 486 випадків більше, ніж за 16 січня.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також минулої доби:
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- госпіталізовано – 1 125 осіб;
- летальних наслідків – 188;
- одужало – 5 761 особа.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 768 088 осіб;
- одужало – 3 561 923 особи;
- летальних наслідків – 98 549.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 972;
Вінницька область – 372;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 286;
Донецька область – 365;
Житомирська область – 58;
Закарпатська область – 230;
Запорізька область – 188;
Івано-Франківська область – 640;
Київська область – 345;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 207;
Львівська область – 870;
Миколаївська область – 148;
Одеська область – 350;
Полтавська область – 473;
Рівненська область – 370;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 282;
Харківська область – 678;
Херсонська область – 58;
Хмельницька область – 239;
Черкаська область – 214;
Чернівецька область – 475;
Чернігівська область – 151.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
В Україні одна область наблизилася до "червоної зони"
В "помаранчевій" карантинній зоні перебувають Сумська та Івано-Франківська області. В останньому регіоні епідпоказники погіршилися.
Так, в Івано-Франківській області перевищено показник динаміки рівня COVID-госпіталізації – 54,3%. Норма має становити трохи більше 50%.
До того ж, помічено зростання коефіцієнта виявлення випадків інфікування – в Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. Норма має бути не більше 20%.
До речі, решта областей України перебуває у "жовтій" карантинній зоні.