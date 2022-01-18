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СЬОГОДНІ Новини України

Новий спалах? В Україні знову зростає кількість COVID-хворих

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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18 січня, 08:14
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Кількість смертей зросла до 188 порівняно з 16 січня – 78 випадків
В Україні продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби , це на 3 486 випадків більше, ніж за 16 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 1 125 осіб;
  • летальних наслідків – 188;
  • одужало – 5 761 особа.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3 768 088 осіб;
  • одужало – 3 561 923 особи;
  • летальних наслідків – 98 549.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

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м. Київ – 972;
Вінницька область – 372;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 286;
Донецька область – 365;
Житомирська область – 58;
Закарпатська область – 230;
Запорізька область – 188;
Івано-Франківська область – 640;
Київська область – 345;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 207;
Львівська область – 870;
Миколаївська область – 148;
Одеська область – 350;
Полтавська область – 473;
Рівненська область – 370;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 282;
Харківська область – 678;
Херсонська область – 58;
Хмельницька область – 239;
Черкаська область – 214;
Чернівецька область – 475;
Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

В Україні одна область наблизилася до "червоної зони"

В "помаранчевій" карантинній зоні перебувають Сумська та Івано-Франківська області. В останньому регіоні епідпоказники погіршилися.

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Так, в Івано-Франківській області перевищено показник динаміки рівня COVID-госпіталізації – 54,3%. Норма має становити трохи більше 50%.

До того ж, помічено зростання коефіцієнта виявлення випадків інфікування – в Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. Норма має бути не більше 20%.

До речі, решта областей України перебуває у "жовтій" карантинній зоні.

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