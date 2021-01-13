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В Україні за добу від COVID-19 видужало більше людей, ніж захворіло

13 січня, 08:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 195 осіб

В Україні за останню добу виявили 6409 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 130 839 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 195 українців (всього – 20 214). Вилікувати вдалося 826 871 інфікованих (14 503 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що першу українку вакцинували від коронавірусу. Наталія Гракова вже понад 20 років живе у Сполучених Штатах. Після того як отримала першу дозу вакцини від коронавірусу Moderna, вона заявила, що без сумнівів пішла на це і закликала не боятися вакцинуватися.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні є підстави для продовження жорсткого карантину після 24 січня. Він виступає за збільшення тривалості локдауну.

Крім того, лікар-інфекціоніст із Харкова Інна Андрусович попередила: в кінці січня ми можемо побачити зростання до 16 тисяч хворих на добу. МОЗ сподівається стримати нову хвилю захворювань чинним карантином.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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