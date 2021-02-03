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В Україні за добу від COVID-19 видужало більше людей, ніж захворіло

3 лютого, 08:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 165 осіб

В Україні за останню добу виявили 3285 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 227 164 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 165 українців (всього – 23 089). Вилікувати вдалося 1 045 473 інфікованих (10 101 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що національний план вакцинації передбачає надання безплатних послуг всім українцям, а першими щеплення отримають вразливі категорії населення.

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Також нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розглядається можливість переходу до адаптивного карантину. У деяких регіонах карантинні заходи можна послабити до рівня "жовтої" і "зеленої зон".

Крім того, президент України Володимир Зеленський назвав головний недолік вакцини "Супутник V". Він додав, що Україна отримає вакцину від китайської компанії Sinоvac, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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