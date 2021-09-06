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В Україні після вихідних різко впав приріст COVID-хворих. Дані за добу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
6 вересня, 08:19
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Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 298 307 осіб
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 773 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 606 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 298 307 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 18 жителів України (всього – 54 001). Вилікувати вдалося 2 213 177 інфікованих (457 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада вжила нових заходів.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок та кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу).
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця.
  • Змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали групу препаратів, які допоможуть людям з важким перебігом COVID-19. Найкраще вони діють у пацієнтів з супутніми хронічними захворюваннями.

Також нагадаємо, Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

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