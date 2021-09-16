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В Україні зростає кількість нових випадків COVID-19. Дані за добу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
16 вересня, 08:13
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Коронавірус продовжує поширюватися країною, за добу помер 101 українець
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 5744 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1104 випадки більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 331 540 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 101 житель України (всього – 54 651). Вилікувати вдалося 2 226 629 інфікованих (1499 – за останню добу).

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"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

  • "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

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    ризик госпіталізації вищий;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів.

Також нагадаємо, на початку вересня Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом.

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