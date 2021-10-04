В Україні за добу зафіксували майже 5 тисяч випадків COVID-19

В Україні з початку епідемії коронавірусів заразилися 2 460 010 людей – 56 889 померли від хвороби

В Україні за добу виявили 4 821 нових випадків коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 4 821 новий випадок інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 460 010 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 114 жителів України (всього – 56 889). Вилікувати вдалося 2 264 523 інфікованих (1 116 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.



Кількість інфікованих в регіонах за добу:

м. Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 95 випадків;

Волинська область – 203 випадки;

Дніпропетровська область – 393 випадки;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 28 випадків;

Запорізька область – 294 випадки;

Івано-Франківська область – 108 випадків;

Київська область – 106 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 295 випадків;

Миколаївська область – 221 випадок;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 67 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 241 випадок;

Тернопільська область – 239 випадків;

Харківська область – 592 випадки;

Херсонська область – 158 випадків;

Хмельницька область – 88 випадків;

Черкаська область – 94 випадки;

Чернівецька область – 410 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Симптоми коронавірусу

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості, і їм не потрібна госпіталізація.

Часто спостерігаються такі симптоми:

підвищена температура;

кашель;

стомлюваність;

втрата нюху і смакових відчуттів.

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У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

біль в горлі;

головний біль;

різні інші больові відчуття;

діарея;

висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;

почервоніння або подразнення очей.

Симптоми тяжкої форми захворювання:

задишка;

порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;

біль в грудній клітці.

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