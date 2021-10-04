В Україні за добу зафіксували майже 5 тисяч випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 4 821 новий випадок інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 460 010 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 114 жителів України (всього – 56 889). Вилікувати вдалося 2 264 523 інфікованих (1 116 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
Кількість інфікованих в регіонах за добу:
- м. Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 95 випадків;
- Волинська область – 203 випадки;
- Дніпропетровська область – 393 випадки;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 301 випадок;
- Закарпатська область – 28 випадків;
- Запорізька область – 294 випадки;
- Івано-Франківська область – 108 випадків;
- Київська область – 106 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 85 випадків;
- Львівська область – 295 випадків;
- Миколаївська область – 221 випадок;
- Одеська область – 215 випадків;
- Полтавська область – 67 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Сумська область – 241 випадок;
- Тернопільська область – 239 випадків;
- Харківська область – 592 випадки;
- Херсонська область – 158 випадків;
- Хмельницька область – 88 випадків;
- Черкаська область – 94 випадки;
- Чернівецька область – 410 випадків;
- Чернігівська область – 58 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Симптоми коронавірусу
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості, і їм не потрібна госпіталізація.
Часто спостерігаються такі симптоми:
- підвищена температура;
- кашель;
- стомлюваність;
- втрата нюху і смакових відчуттів.
У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:
- біль в горлі;
- головний біль;
- різні інші больові відчуття;
- діарея;
- висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;
- почервоніння або подразнення очей.
Симптоми тяжкої форми захворювання:
- задишка;
- порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;
- біль в грудній клітці.
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