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В Україні за вихідні просіла захворюваність на COVID-19

12 липня 2021 8:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За добу одужали понад двісті людей. Кількість летальних випадків зменшилася до семи

МОЗ оприлюднило статистику захворюваності COVID-19

МОЗ оприлюднило статистику захворюваності COVID-19 / Фото: Сьогодні

Традиційно після вихідних в Україні знизилася кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 – за добу 11 липня підтвердили 174 хворих, у тому числі 16 дітей і один медпрацівник. Для порівняння, напередодні нарахували 290 хворих, а ще днем раніше – 507.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Отже, загальне число інфікованих досягло 2 241 217 людей. 12 липня померли сім пацієнтів з підтвердженим діагнозом, і тепер кількість летальних випадків становить 52 604.

Також за добу 236 людей одужало. За весь час епідемії хворобу перемогли 2 177 529 українців.

Статистика захворюваності COVID-19 за 11 липня

Статистика захворюваності COVID-19 за 11 липня / Фото: Минздрав

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Регіонами з найбільшим поширенням коронавірусу за добу стали:

  • Київ – 63 випадки;
  • Дніпропетровська область – 24;
  • Київська область – 13;
  • Одеська область – 10;
  • Харківська область – 9.

Нагадаємо, 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про два перші випадки нового штаму коронавіруса типу "Дельта" в Україні – індійська мутація вважається однією з найнебезпечніших форм вірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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