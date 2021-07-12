В Україні за вихідні просіла захворюваність на COVID-19

МОЗ оприлюднило статистику захворюваності COVID-19 / Фото: Сьогодні
Традиційно після вихідних в Україні знизилася кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 – за добу 11 липня підтвердили 174 хворих, у тому числі 16 дітей і один медпрацівник. Для порівняння, напередодні нарахували 290 хворих, а ще днем раніше – 507.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Отже, загальне число інфікованих досягло 2 241 217 людей. 12 липня померли сім пацієнтів з підтвердженим діагнозом, і тепер кількість летальних випадків становить 52 604.
Також за добу 236 людей одужало. За весь час епідемії хворобу перемогли 2 177 529 українців.
Статистика захворюваності COVID-19 за 11 липня / Фото: Минздрав
Регіонами з найбільшим поширенням коронавірусу за добу стали:
- Київ – 63 випадки;
- Дніпропетровська область – 24;
- Київська область – 13;
- Одеська область – 10;
- Харківська область – 9.
Нагадаємо, 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про два перші випадки нового штаму коронавіруса типу "Дельта" в Україні – індійська мутація вважається однією з найнебезпечніших форм вірусу.
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